В Лопандино пьяный водитель Kia врезался в дерево: ранена 16-летняя пассажирка
16-летняя девушка получила тяжелые травмы в результате ДТП в поселке Лопандино.
Авария произошла 17 апреля около 23.50 на улице Заречной в Лопандино. По предварительным данным областной Госавтоинспекции, 24-летний водитель Kia Spectra ехал со стороны Комаричей. Не справившись с управлением, он врезался в дерево.
16-летнюю пассажирку госпитализировали с автотравмой, открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и рваной раной лба.
В момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
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18 Апреля, 2017
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