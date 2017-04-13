В Лопандино пьяный водитель Kia врезался в дерево: ранена 16-летняя пассажирка

16-летняя девушка получила тяжелые травмы в результате ДТП в поселке Лопандино.

Авария произошла 17 апреля около 23.50 на улице Заречной в Лопандино. По предварительным данным областной Госавтоинспекции, 24-летний водитель Kia Spectra ехал со стороны Комаричей. Не справившись с управлением, он врезался в дерево.

16-летнюю пассажирку госпитализировали с автотравмой, открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и рваной раной лба.

В момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.