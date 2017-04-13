На Станке Димитрова в Брянске загорелся троллейбус
Сегодня днем у фабрики «Десна» на проспекте Станке Димитрова в Советском районе Брянска загорелся троллейбус.
Об этом в соцсетях рассказали очевидцы ЧП. По их словам, пожар произошел из-за неисправной электропроводки – пламя охватило кабину водителя.
Очевидцы также сообщают, что на помощь водителю пришли проезжавшие мимо автомобилисты. Некоторые из них поспешили к горящему троллейбусу с огнетушителями.
Новости регионов
18 Апреля, 2017
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