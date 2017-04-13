На Станке Димитрова в Брянске загорелся троллейбус

Сегодня днем у фабрики «Десна» на проспекте Станке Димитрова в Советском районе Брянска загорелся троллейбус.

Об этом в соцсетях рассказали очевидцы ЧП. По их словам, пожар произошел из-за неисправной электропроводки – пламя охватило кабину водителя.

Очевидцы также сообщают, что на помощь водителю пришли проезжавшие мимо автомобилисты. Некоторые из них поспешили к горящему троллейбусу с огнетушителями.



