В Большом Полпино 20 минут тушили горящий магазин
Утром 19 апреля загорелось здание магазина по улице Чапаева в Большом Полпино.
Пожарные прибыли на место и приступили к тушению в 7.21, через семь минут после вызова, сообщили в региональном ГУ МЧС.
К этому времени пламя распространилось на площади 1 квадратный метр. Потушить возгорание удалось в 7.41.
О пострадавших в МЧС не сообщают. Причина пожара устанавливается.
Новости регионов
19 Апреля, 2017
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