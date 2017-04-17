В Большом Полпино 20 минут тушили горящий магазин

Утром 19 апреля загорелось здание магазина по улице Чапаева в Большом Полпино.

Пожарные прибыли на место и приступили к тушению в 7.21, через семь минут после вызова, сообщили в региональном ГУ МЧС.

К этому времени пламя распространилось на площади 1 квадратный метр. Потушить возгорание удалось в 7.41.

О пострадавших в МЧС не сообщают. Причина пожара устанавливается.