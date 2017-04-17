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В Брянске ищут водителя, сбившего девушку на Авиационной

Опубликовано Сегодня, 11:30

ГИБДД Брянска просит откликнуться очевидцев ДТП, в результате которого пострадала 29-летняя девушка.

13 апреля около 20.00 у дома № 11а по улице Авиационной в Советском районе девушку-пешехода сбил неизвестный водитель. Предположительно, он управлял Renault Logan темного цвета. С места ДТП водитель скрылся. Девушка получила ушиб левого коленного сустава и мягких тканей головы.

Всех, кто располагает информацией о случившемся, просят обратиться в дежурную часть по телефону 74-71-02 или в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску: 74-85-33.

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