Жительница Малого Полпино в ходе ссоры зарезала мужа
12 апреля в селе Малое Полпино Брянского района был убит 43-летний мужчина.
Обвинение в убийстве следователи предъявили 38-летней супруге погибшего.
Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, женщина дома поссорилась с мужем и несколько раз ударила его ножом. Травмы оказались смертельными.
Жительницу Малого Полпино заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Новости регионов
19 Апреля, 2017
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