Под Брянском девушка получила переломы черепа под колесами минивэна

19-летняя девушка получила тяжелые травмы в результате ДТП под Брянском.

18 апреля около 21.42 на 147-м километре трассы Орел – Смоленск, девушку, которая переходила дорогу по «зебре», сбил 46-летний водитель Toyota Wish, сообщили в областной ГИБДД. Автомобилист ехал от Смоленска в сторону Брянска.

Пострадавшую госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, переломом костей основания и свода черепа, тупой травмой живота и множественными переломами ребер.