Двух человек спасли при пожаре на Калинина в Брянске

Пожарные потушили квартиру в трехэтажном жилом доме по улице Калинина в Советском районе Брянска.

Пожар произошел днем 19 апреля, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Пожарные прибыли на место в 12.57, через пять минут после вызова. Горела квартира на третьем этаже – пламя распространилось на площади 2 квадратных метра.

По данным МЧС, двух человек из горящей квартиры спасли сотрудники газодымозащитной службы. Уже в 13.02 пожар потушили, его причина устанавливается.