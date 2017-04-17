Двух человек спасли при пожаре на Калинина в Брянске
Пожарные потушили квартиру в трехэтажном жилом доме по улице Калинина в Советском районе Брянска.
Пожар произошел днем 19 апреля, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Пожарные прибыли на место в 12.57, через пять минут после вызова. Горела квартира на третьем этаже – пламя распространилось на площади 2 квадратных метра.
По данным МЧС, двух человек из горящей квартиры спасли сотрудники газодымозащитной службы. Уже в 13.02 пожар потушили, его причина устанавливается.
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