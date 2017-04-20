В Дятьково сбитый Nissan школьник отлетел на Hyundai
11-летний мальчик получил тяжелые травмы в результате ДТП в Дятьково.
По предварительным данным областной Госавтоинспекции, 19 апреля около 13.05 на улице Московской перебегавшего дорогу школьника сбил 52-летний водитель Nissan Qashqai, который ехал от улицы Ленина к улице Краснофлотской. Затем ребенка отбросило на стоявший на встречной полосе Hyundai Accent под управлением 62-летнего водителя.
Мальчика госпитализировали в Дятьковскую районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибленной раной височной части головы.
Новости регионов
20 Апреля, 2017
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