В Брянске водитель внедорожника разбил Renault и скрылся: полиция ищет свидетелей
ГИБДД Брянска разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло в Советском районе.
13 апреля около 10.30 у дома № 1 по улице Пролетарской водитель Toyota Land Cruiser Prado 150 белого цвета при движении задним ходом врезался в Renault Sandero и скрылся. По данным ГИБДД, обе машины получили механические повреждения.
Всех, кто располагает информацией о ДТП, просят обращаться в дежурную часть по телефону 74-71-02 или в группу розыска: 74-85-33.
Новости регионов
20 Апреля, 2017
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