В Брянске водитель внедорожника разбил Renault и скрылся: полиция ищет свидетелей

ГИБДД Брянска разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло в Советском районе.

13 апреля около 10.30 у дома № 1 по улице Пролетарской водитель Toyota Land Cruiser Prado 150 белого цвета при движении задним ходом врезался в Renault Sandero и скрылся. По данным ГИБДД, обе машины получили механические повреждения.

Всех, кто располагает информацией о ДТП, просят обращаться в дежурную часть по телефону 74-71-02 или в группу розыска: 74-85-33.