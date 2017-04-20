Двор на Горбатова в Брянске залило кипятков из лопнувшей трубы

У дома № 15 по улице Горбатова в Советском районе прорвало трубу с горячей водой.

Как рассказали местные жители, кипяток хлынул во двор, затрудняя движение пешеходов и автомобилистов.

«Горячая вода льется потоком, может, нанотехнологии?» – возмущается в соцсетях один из очевидцев.

Последствия аварии коммунальщики обещают устранить в ближайшее время.