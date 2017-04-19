Под Карачевом загорелась кабина машины

Сегодня днем в поселке Мариничи Карачевского района загорелся автомобиль.

Пожарные прибыли на место в 14.30, через 19 минут после вызова. К этому времени горела кабина машины, марку которой в региональном ГУ МЧС не называют.

По данным МЧС, потушить пожар удалось в 14.50. Его причина устанавливается.