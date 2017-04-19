В центре Брянска сняли на видео горящую машину

В Сети появилось видео с места возгорания Nissan Teana в центре Брянска.

На записи, снятой с близлежащего балкона, видно, как в районе пересечения улиц Красноармейской и Луначарского загорелась легковая машина – очаг возгорания находился под капотом.

Владельцу авто, явно не ожидавшему подобного ЧП, пришлось позаимствовать огнетушитель у других водителей. В результате на глазах у изумленных очевидцев ему удалось успешно ликвидировать возгорание.