В центре Брянска сняли на видео горящую машину
В Сети появилось видео с места возгорания Nissan Teana в центре Брянска.
На записи, снятой с близлежащего балкона, видно, как в районе пересечения улиц Красноармейской и Луначарского загорелась легковая машина – очаг возгорания находился под капотом.
Владельцу авто, явно не ожидавшему подобного ЧП, пришлось позаимствовать огнетушитель у других водителей. В результате на глазах у изумленных очевидцев ему удалось успешно ликвидировать возгорание.
Новости регионов
21 Апреля, 2017
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