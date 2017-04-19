Житель Выгоничей задушил собутыльника во время застолья
11 апреля в Выгоничах был убит 32-летний мужчина.
Обвинение в убийстве следователи предъявили 38-летнему знакомому погибшего. По версии СУ СК РФ по Брянской области, вечером 11 апреля мужчина выпивал с 32-летним хозяином дома по улице Первомайской. В ходе ссоры он схватил его за шею и задушил.
На время следствия жителя Выгоничей заключили под стражу. Состояние алкогольного опьянения может усугубить его вину.
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