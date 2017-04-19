Под Комаричами пенсионер выпал из мотоблока и погиб

20 апреля в Комаричском районе произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации областной Госавтоинспекции, около 12.20 в километре от поселка Апажа 83-летний водитель самоходного мотоблока Nikkey с прицепом двигался по полю и выпал из техники.

Пенсионер попытался остановить мотоблок и заглушить двигатель, однако его одежда попала под вращающийся механизм – в результате пожилой мужчина получил тяжелые травмы, от которых погиб на месте.