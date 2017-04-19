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В Володарском районе Брянска пропал 40-летний Сергей Подобедов

Опубликовано Сегодня, 11:00

17 апреля в Володарском районе Брянска пропал 40-летний Сергей Александрович Подобедов.

Сообщение о поисках в соцсетях разместили родные пропавшего брянца. Сергей Подобедов ушел из дома в понедельник, 17 апреля, без мобильного телефона. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 176 сантиметров, серо-голубые глаза, между пальцами на левой руке татуировка – русская буква С.

Был одет в сине-голубую куртку со световозвращающими полосами, черные спортивные брюки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Подобедова, просят звонить по телефону 8-919-197-78-32.

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