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В брянском селе ревнивец зарезал соперника в спальне

Опубликовано Сегодня, 13:00

52-летний житель Новозыбкова погиб от рук пьяного ревнивца.

Убийство произошло накануне Рождества, 6 января этого года, в селе Чернооково Климовского района, сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, в сочельник пьяный местный житель в спальне жилого дома не менее девяти раз ударил 52-летнего новозыбковца кухонным ножом в шею. От полученных травм тот умер на месте. Причиной убийства стала ревность.

Уголовное дело рассмотрит Климовский районный суд. Обвиняемому грозит до 15 лет заключения.

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