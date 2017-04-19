В брянском селе ревнивец зарезал соперника в спальне
52-летний житель Новозыбкова погиб от рук пьяного ревнивца.
Убийство произошло накануне Рождества, 6 января этого года, в селе Чернооково Климовского района, сообщили в областной прокуратуре.
По версии следствия, в сочельник пьяный местный житель в спальне жилого дома не менее девяти раз ударил 52-летнего новозыбковца кухонным ножом в шею. От полученных травм тот умер на месте. Причиной убийства стала ревность.
Уголовное дело рассмотрит Климовский районный суд. Обвиняемому грозит до 15 лет заключения.
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