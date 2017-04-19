В Брянске мужчина потерял у ТЦ барсетку и лишился денег в карты
У возвращавшегося с шопинга брянца украли 22 тысячи рублей.
В полиции житель Советского района Брянска рассказал, что потерял барсетку с 10 тысячами рублей, банковской картой и документами.
Полицейские выяснили, что барсетку мужчина потерял, когда с покупками выходил из торгового центра. Вскоре ему пришло СМС-сообщение о списании с карты 12 тысяч рублей.
Подозреваемого задержали оперативники уголовного розыска. Им оказался 21-летний уроженец Трубчевского района. Снять с карты деньги ему позволил записанный на ней PIN-код.
Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет заключения.
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