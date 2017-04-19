В ДТП под Брянском водитель Nissan едва не лишился глаза

52-летний водитель Nissan Qashqai получил тяжелые травмы, протаранив грузовик под Брянском.

ДТП произошло 20 апреля около 15.00 на 19-м километре дороги Брянск – Новозыбков. По предварительным данным брянской полиции, водитель Nissan Qashqai по дороге из Брянска врезался в «ГАЗ-3309», 40-летний водитель которого остановился для поворота налево.

Водителя иномарки госпитализировали в Брянскую областную больницу с параорбитальной гематомой, ссадиной левой брови, инородным телом в глазном яблоке и переломом кости носа.