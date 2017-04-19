В ДТП под Брянском водитель Nissan едва не лишился глаза
52-летний водитель Nissan Qashqai получил тяжелые травмы, протаранив грузовик под Брянском.
ДТП произошло 20 апреля около 15.00 на 19-м километре дороги Брянск – Новозыбков. По предварительным данным брянской полиции, водитель Nissan Qashqai по дороге из Брянска врезался в «ГАЗ-3309», 40-летний водитель которого остановился для поворота налево.
Водителя иномарки госпитализировали в Брянскую областную больницу с параорбитальной гематомой, ссадиной левой брови, инородным телом в глазном яблоке и переломом кости носа.
Новости регионов
«Мираторг» стал официальным поставщиком «мраморной» говядины для флагманского авиаперевозчика Японии JAL
21 Апреля, 2017
|+4
|$57
|€61
В детском саду благодаря ему отремонтировали крышу, а писатели смогли издать книгу.
Совокупная выручка шести портфельных компаний корпоративного венчурного фонда «Ростелекома» – «КоммИТ Кэпитал» – выросла за 2016 год более чем в 8 раз и превысила 1 млрд руб.
Автопарк филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пополнился пятью бригадными автомобилями ГАЗ- 4732, которые переданы в Новозыбковский, Жуковский, Почепский, Унечский районы электрических сетей (РЭС) и Суземскую бригаду службы линий.
Железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги 6 и 7 апреля проведут ремонтные работы и асфальтировку площадки в зоне железнодорожного переезда 478 км, расположенного рядом со станцией Комаричи в Брянской области. Для работ назначены технологические "окна" с 10:00 до 17:00.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.