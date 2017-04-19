Брянец с подельниками угнал у отца «Кашкай» с оружием и разбил «Лансер»
Трое грабителей обчистили дом 54-летнего жителя Бежицкого района Брянска, пока тот ездил в отпуск с женой.
Как рассказал старший следователь следственного отдела (по обслуживанию территории Бежицкого района) СУ УМВД России по городу Брянску лейтенант юстиции Иван Мандрико, злоумышленники вынесли имущество на 140 тысяч рублей, охотничий карабин «Сайга» и угнали Nissan Qashqai.
Также воры попытались угнать припаркованный во дворе Mitsubishi Lancer жены жителя Бежицы, но, когда попытка оказалась неудачной, разбили машину.
Подозреваемыми оказались ранее неоднократно судимые 28-летний сын хозяина дома и два его подельника в возрасте 25 и 27 лет. На преступление они решились, когда муж с женой уехали на отдых.
Уголовные дела возбуждены по статьям ««Кража», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Хищение оружия». Расследование завершено, материалы переданы в Бежицкий районный суд.
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