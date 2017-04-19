В Володарском районе Брянска горел утеплитель теплотрассы

Днем 21 апреля на переулке Герцена в Володарском районе Брянска загорелся утеплитель теплотрассы.

Прибыв на место в 16.17, через три минуты после вызова, пожарные обнаружили, что утеплитель горит на площади 20 квадратных метров.

В 16.24 возгорание ликвидировали, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. В настоящее время устанавливается причина пожара.