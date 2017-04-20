Пожарные не смогли отстоять загоревшуюся в Бежице баню
Вечером 21 апреля загорелась баня по улице Стасова в Бежицком районе Брянска.
В 20.34, через 10 минут после вызова, пожарные прибыли на место и приступили к тушению, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.
Деревянная баня размером 7х7 метров горела по всей площади. Потушить пожар удалось в 21.01.
По данным МЧС, баня полностью сгорела. В результате ЧП никто не пострадал, его причина устанавливается.
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