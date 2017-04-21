Женщина пострадала при столкновении маршрутки и «ГАЗели» в Брянске

46-летняя женщина получила травмы в результате ДТП с участием маршрутного такси № 34 и «ГАЗели» в Брянске.

По данным городского ОГИБДД, авария произошла 22 апреля около 6.45 у дома № 24а по улице Красноармейской в Советском районе.

Медики диагностировали у пассажирки Peugeot Boxer, 34-й маршрутки, ушиб грудного и поясничного отделов позвоночника.

По факту ДТП полицейские возбудили административное расследование.