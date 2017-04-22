Мотоциклист и пассажирка пострадали при столкновении с «УАЗом» в Брянске
Два человека получили травмы в результате аварии в Советском районе Брянска.
23 апреля около 23.45 у дома № 86 по проспекту Станке Димитрова столкнулись «УАЗ-39623» и мотоцикл Kawasaki, сообщили в городском ОГИБДД.
19-летнего водителя мотоцикла госпитализировали с вывихом левого бедра. У 20-летней пассажирки ушиб правого локтевого и левого коленного сустава.
По факту ДТП полицейские проводят административное расследование.
Новости регионов
24 Апреля, 2017
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