Мотоциклист и пассажирка пострадали при столкновении с «УАЗом» в Брянске

Два человека получили травмы в результате аварии в Советском районе Брянска.

23 апреля около 23.45 у дома № 86 по проспекту Станке Димитрова столкнулись «УАЗ-39623» и мотоцикл Kawasaki, сообщили в городском ОГИБДД.

19-летнего водителя мотоцикла госпитализировали с вывихом левого бедра. У 20-летней пассажирки ушиб правого локтевого и левого коленного сустава.

По факту ДТП полицейские проводят административное расследование.