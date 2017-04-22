В Брянске вторую неделю продолжаются поиски Сергея Подобедова
В Брянске продолжаются поиски 40-летнего Сергея Подобедова.
Напомним, мужчина пропал 17 апреля в Володарском районе Брянска. В настоящее время в поисках задействованы сотрудники полиции и добровольцы из отряда «Лина Алерт».
Приметы: рост 176 сантиметров, серо-голубые глаза, носит очки, между пальцами на левой руке татуировка в виде русской буквы С.
Был одет в сине-голубую куртку со световозвращающими полосами, черные спортивные брюки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Подобедова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ), 02, 102 (полиция) и 8-919-197-78-32.
Новости регионов
24 Апреля, 2017
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