В Брянске вторую неделю продолжаются поиски Сергея Подобедова

В Брянске продолжаются поиски 40-летнего Сергея Подобедова.

Напомним, мужчина пропал 17 апреля в Володарском районе Брянска. В настоящее время в поисках задействованы сотрудники полиции и добровольцы из отряда «Лина Алерт».

Приметы: рост 176 сантиметров, серо-голубые глаза, носит очки, между пальцами на левой руке татуировка в виде русской буквы С.

Был одет в сине-голубую куртку со световозвращающими полосами, черные спортивные брюки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Подобедова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ), 02, 102 (полиция) и 8-919-197-78-32.