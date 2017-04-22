Под Погаром пассажир «ВАЗа» погиб по вине пьяного водителя
В Погарском районе «ВАЗ-21120» вылетел с дороги и перевернулся. 28-летний пассажир погиб.
Авария произошла 22 апреля около 18.00 на 1-м километре дороги Погар – Стародуб – Андрейковичи.
По предварительной версии областного УМВД, 25-летний водитель «ВАЗа» ехал от села Борщово к Погару и не справился с управлением из-за превышения скорости. Машина вылетела в кювет и перевернулась.
28-летний пассажир погиб от травм. Водитель получил ушибы и ссадины правой голени – его отпустили с назначением лечения.
Медицинская экспертиза показала, что в момент ДТП водитель был пьян.
Новости регионов
24 Апреля, 2017
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