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Под Погаром пассажир «ВАЗа» погиб по вине пьяного водителя

Опубликовано Сегодня, 12:30

В Погарском районе «ВАЗ-21120» вылетел с дороги и перевернулся. 28-летний пассажир погиб.

Авария произошла 22 апреля около 18.00 на 1-м километре дороги Погар – Стародуб – Андрейковичи.

По предварительной версии областного УМВД, 25-летний водитель «ВАЗа» ехал от села Борщово к Погару и не справился с управлением из-за превышения скорости. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

28-летний пассажир погиб от травм. Водитель получил ушибы и ссадины правой голени – его отпустили с назначением лечения.

Медицинская экспертиза показала, что в момент ДТП водитель был пьян.

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