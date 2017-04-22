Из-за аварии Фокинский район Брянска остался без света

Правоохранители Смоленской области в течение суток возбудили уголовные дела по фактам угрозы убийством, об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.

Полиция задержала разыскиваемого мужчину и доставила в отделение полиции по Краснинскому району, об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.

Трактор столкнулся с машиной Nissan Nout на проспекте Гагарина в областном центре 24 апреля, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Мужчина 31-го года получил травмы, выпав с балкона третьего этажа в Починке Смоленской области в субботу, 22 апреля, об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.

Суд Кардымовского района рассмотрел уголовное дело и.о. главврача Духовщинской центральной больницы, обвиняемого в мошеннических махинациях с командировочными деньгами, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

Павел Бабюк, заместитель мэра Смоленска по городскому хозяйству, 24 апреля во время оперативного совещания в городской администрациии сообщил, когда в областном центре завершится отопительный сезон.

Другие новости по теме:

Другие новости по теме:

Устранить последствия аварии и восстановить электроснабжение удалось в 11.00.

Из-за крупной аварии подача электричества прекратилась около 9.30. Предприятия и магазины района вынуждены были прервать работу, на дорогах отключились светофоры.

Утром 24 апреля Фокинский район Брянска на полтора часа остался без электричества.

Актуальные темы

Новости партнёров

Брянское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» приняло участие в публичных слушаниях по итогам работы Госинспекции труда Представители регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» приняли участие в публичных слушаниях по итогам работы Госинспекции труда в Брянской области за I квартал.

По итогам 2016 года совокупная выручка портфельных компаний венчурного фонда «Ростелекома» «КоммИТ Кэпитал» выросла более чем в 8 раз Совокупная выручка шести портфельных компаний корпоративного венчурного фонда «Ростелекома» – «КоммИТ Кэпитал» – выросла за 2016 год более чем в 8 раз и превысила 1 млрд руб.