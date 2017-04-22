Из-за аварии Фокинский район Брянска остался без света
Утром 24 апреля Фокинский район Брянска на полтора часа остался без электричества.
Из-за крупной аварии подача электричества прекратилась около 9.30. Предприятия и магазины района вынуждены были прервать работу, на дорогах отключились светофоры.
Устранить последствия аварии и восстановить электроснабжение удалось в 11.00.
Новости регионов
24 Апреля, 2017
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