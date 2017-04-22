В Брянске 32-летняя женщина зарезала соседа по коммуналке

32-летней жительнице Брянска предъявили обвинение в смертельной травме, нанесенной 55-летнему соседу по коммунальной квартире.

Трагедия разыгралась 25 января, сообщили в региональном СУ СК РФ. Женщина гостила в комнате соседа, где они вместе выпивали.

Поссорившись с соседом, женщина ударила его ножом в плечо. Мужчина умер на месте от массивной кровопотери.

Уголовное дело возбуждено и расследуется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Женщина дожидается суда под стражей.