В Брянске 32-летняя женщина зарезала соседа по коммуналке
32-летней жительнице Брянска предъявили обвинение в смертельной травме, нанесенной 55-летнему соседу по коммунальной квартире.
Трагедия разыгралась 25 января, сообщили в региональном СУ СК РФ. Женщина гостила в комнате соседа, где они вместе выпивали.
Поссорившись с соседом, женщина ударила его ножом в плечо. Мужчина умер на месте от массивной кровопотери.
Уголовное дело возбуждено и расследуется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Женщина дожидается суда под стражей.
Новости регионов
24 Апреля, 2017
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