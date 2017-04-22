Под Навлей разбилась пьяная пара на «Оде»
Пьяная пассажирка «ИЖ-2126» получила тяжелые травмы в результате ночного ДТП в Навлинском районе.
Авария произошла 23 апреля около 2.50 на 4-м километре дороги Украина – Клинское – Гремячее. По предварительной информации УМВД по Брянской области, 44-летний водитель «Оды» ехал от деревни Гремячее в сторону Навли и не справился с управлением. Машина съехала в правый кювет и врезалась в дерево.
45-летнюю пассажирку госпитализировали в Навлинскую больницу с сотрясением головного мозга, рваной раной носа и алкогольным опьянением. В момент аварии водитель также был пьян.
Новости регионов
24 Апреля, 2017
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