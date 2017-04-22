Брянца поймали на железнодорожном вокзале с 24 граммами марихуаны

34-летнего мужчину задержали на железнодорожном вокзале Брянск I с крупной партией марихуаны.

Как сообщили в Управлении на транспорте МВД России по ЦФО, жителя Брянской области задержали у касс и доставили в дежурную часть.

При личном досмотре полицейские обнаружили у него почти 24 грамма марихуаны. Возбуждено уголовное дело.