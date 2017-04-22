Брянца поймали на железнодорожном вокзале с 24 граммами марихуаны
34-летнего мужчину задержали на железнодорожном вокзале Брянск I с крупной партией марихуаны.
Как сообщили в Управлении на транспорте МВД России по ЦФО, жителя Брянской области задержали у касс и доставили в дежурную часть.
При личном досмотре полицейские обнаружили у него почти 24 грамма марихуаны. Возбуждено уголовное дело.
Новости регионов
24 Апреля, 2017
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