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Банда подростков избила и ограбила двух мужчин в Брянске

Опубликовано Сегодня, 20:19

Двое мужчин пострадали в результате нападения группы подростков в Брянске.

Как сообщили в региональном УМВД, поздним вечером 22 апреля в дежурную часть обратился 26-летний мужчина. Он рассказал, что его избили и ограбили неизвестные.

Для розыска грабителей полицейские ввели план «Квадрат». В результате были задержаны четверо жителей Фокинского района в возрасте от 16 до 17 лет. При задержании у них изъяли похищенные 3,5 тысячи рублей.

Выяснилось, что накануне подростки совершили аналогичное преступление. Они избили 33-летнего мужчину и заставили его назвать PIN-код от банковской карты, с которой сняли 8 тысяч рублей.

Собранные материалы правоохранители передали в СУ СК РФ по Брянской области для возбуждения уголовного дела.

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