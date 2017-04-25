25-летнего жителя Мглина задержали за кражу двух мешков сахара

25-летнего жителя Мглина обвинили в краже двух мешков сахара.

Инцидент произошел в середине февраля в Мглине, сообщили в областном УМВД. Злоумышленник ночью сорвал замок с двери склада на улице Первомайской и вынес мешки с сахаром.

Подозреваемого задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Сахар у него удалось изъять.

По статье «Кража» жителю Мглина грозит до пяти лет заключения.