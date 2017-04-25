В Брянске сняли на видео уезжающего с места ДТП таксиста
В Брянске ДТП с участием водителя «Городского такси» попало в поле зрения камеры видеорегистратора.
«Инцидент произошел сегодня между двумя домами по улицам Романа Брянского, 16, и Авиационная, 17 к. 1. «Рено Логан» черного цвета грн М708МР32 при движении задним ходом совершил столкновение с автомобилем «Шкода Октавия» грн Т162РО150, в ходе чего «Шкода» получила повреждения», – рассказал в сообществе «Авто Брянск» автор видео.
По его словам, «водитель «Рено» уехал с каменным лицом, будто бы и ничего не произошло».
Он просит откликнуться владельца поврежденной машины, чтобы передать ему запись.
Новости регионов
25 Апреля, 2017
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