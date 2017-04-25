В Брянске сняли на видео уезжающего с места ДТП таксиста

В Брянске ДТП с участием водителя «Городского такси» попало в поле зрения камеры видеорегистратора.

«Инцидент произошел сегодня между двумя домами по улицам Романа Брянского, 16, и Авиационная, 17 к. 1. «Рено Логан» черного цвета грн М708МР32 при движении задним ходом совершил столкновение с автомобилем «Шкода Октавия» грн Т162РО150, в ходе чего «Шкода» получила повреждения», – рассказал в сообществе «Авто Брянск» автор видео.

По его словам, «водитель «Рено» уехал с каменным лицом, будто бы и ничего не произошло».

Он просит откликнуться владельца поврежденной машины, чтобы передать ему запись.