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Под Брянском столкнулись маршрутка и грузовик: есть пострадавшие

Опубликовано Вчера, 14:40

Днем 25 апреля произошла авария на трассе Брянск – Дятьково.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в первом часу дня в районе поселка Чайковичи столкнулись маршрутное такси и грузовик.

На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи (на фото Брянского МЧС).

По данным МЧС, в результате аварии есть пострадавшие – их доставили в больницу. Информации от ГИБДД пока не поступало.

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