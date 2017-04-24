Под Брянском столкнулись маршрутка и грузовик: есть пострадавшие

Днем 25 апреля произошла авария на трассе Брянск – Дятьково.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в первом часу дня в районе поселка Чайковичи столкнулись маршрутное такси и грузовик.

На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи (на фото Брянского МЧС).

По данным МЧС, в результате аварии есть пострадавшие – их доставили в больницу. Информации от ГИБДД пока не поступало.