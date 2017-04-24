В Брянске владелец поцарапанной у кладбища «Приоры» ищет очевидцев
В Брянске автовладелец просит откликнуться очевидцев ДТП, в результате которого пострадала его «Лада Приора».
Как рассказал водитель Илья Захаров в соцсетях, авария произошла 25 апреля «на песочной стоянке возле нового кладбища по улице Абашева».
«Мой автомобиль Lada Priora черного цвета получил удар в задний бампер. Примерное время с 12.00 по 14.00», – сообщил он.
Всех, кто стал свидетелем ДТП или располагает записью с видеорегистратора, просят звонить по телефону +7-952-960-19-75.
Новости регионов
26 Апреля, 2017
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