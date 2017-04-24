У дятьковской пенсионерки украли три велосипеда на 30 тысяч рублей

63-летняя жительница поселка Ивот Дятьковского района лишилась трех велосипедов.

В полиции пенсионерка рассказала, что злоумышленник проник в сарай у ее дома и вынес велосипеды общей стоимостью более 30 тысяч рублей.

Подозреваемого – 24-летнего жителя Жуковского района – задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сообщили в региональном УМВД.

Один велосипед он успел продать, два оставшихся вернули владелице.

Задержанному грозит до пяти лет заключения.