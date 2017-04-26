В Мглине «хронический» пьяница на Mazda протаранил стоявший «ВАЗ»

В Мглине два человека получили травмы в результате ДТП по вине пьяного водителя.

Авария произошла 25 апреля около 23.00 на улице Буденного. По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 47-летний водитель Mazda 6 при повороте на улицу Буденного с улицы Ворошилова протаранил стоявший «ВАЗ-211440», за рулем которого находился 36-летний водитель.

У водителя «ВАЗа» скальпированная рана головы и сотрясение головного мозга. 48-летний пассажир «ВАЗа» получил ушиб грудной клетки и ссадины нижней конечности левой кисти.

Медицинская экспертиза показала, что в момент ДТП водитель Mazda был пьян. За повторное управление машиной в состоянии опьянения полицейские собирают на него материал по уголовной статье.