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На Радоницу в Брянске поймали 3 пьяных водителей и 68 пешеходов-нарушителей

Опубликовано Сегодня, 12:00

Трех пьяных водителей и 68 пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения, выявили в Брянске сотрудники ГИБДД на Радоницу, 25 апреля.

По данным городского ОГИБДД, во вторник в Брянске произошло 15 аварий с материальным ущербом. ДТП с погибшими и пострадавшими не зарегистрировано.

Автоинспекторы пресекли 304 факта нарушений ПДД. Один водитель сел за руль пьяным, еще двое от медицинского освидетельствования отказались.

11 водителей не пропустили пешеходов. 68 пешеходов остановили за нарушение Правил.

Трое водителей нарушили правила расположения транспорта на проезжей части; 23 не соблюдали правила перевозки пассажиров, двое – детей; 25 человек нарушили правила маневрирования; 32 оштрафовали на превышение уровня тонировки. На красный сигнал светофора проехали пять автомобилистов; еще 18 нарушили правила остановки и стоянки. Среди мотоциклистов выявлено два нарушения.

Водители маршруток нарушили ПДД 36 раз, легковых такси – четыре.

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