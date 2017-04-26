Ревнивый брянец убил соперника за излишнее внимание к даме
В Брянске завершили расследование убийства, совершенного на почве ревности.
26 февраля в общежитии по улице Красной Гвардии был убит 40-летний мужчина. Обвинение в убийстве следователи предъявили 38-летнему хозяину комнаты.
По версии СУ СК РФ по Брянской области, знакомые вместе выпивали. В ходе ссоры 38-летний жилец общежития нанес 40-летнему гостю колото-резаные ранения в области груди, не совместимые с жизнью.
На допросе он рассказал, что на убийство пошел из-за ревности, поскольку гость оказывал излишние знаки внимания его сожительнице.
Сторона защиты уже ознакомилась с материалами, в ближайшее время уголовное дело направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Новости регионов
26 Апреля, 2017
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