Ревнивый брянец убил соперника за излишнее внимание к даме

В Брянске завершили расследование убийства, совершенного на почве ревности.

26 февраля в общежитии по улице Красной Гвардии был убит 40-летний мужчина. Обвинение в убийстве следователи предъявили 38-летнему хозяину комнаты.

По версии СУ СК РФ по Брянской области, знакомые вместе выпивали. В ходе ссоры 38-летний жилец общежития нанес 40-летнему гостю колото-резаные ранения в области груди, не совместимые с жизнью.

На допросе он рассказал, что на убийство пошел из-за ревности, поскольку гость оказывал излишние знаки внимания его сожительнице.

Сторона защиты уже ознакомилась с материалами, в ближайшее время уголовное дело направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.