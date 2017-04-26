У московской пенсионерки обокрали дачу под Карачевом

В деревне Масловка Карачевского района обокрали дачу 57-летней жительницы Московской области.

Как сообщили в региональном УМВД, злоумышленники воспользовались двухмесячным отсутствием хозяйки. Они выбили дверь дома и вынесли телевизор и цифровую приставку.

Подозреваемыми оказались 26-летний и 28-летний жители Карачева. Последний уже был судим. По статье «Кража» им грозит до шести лет заключения.