Житель Мглинского района заживо сжег пьющую жену
Жителю Мглинского района грозит пожизненный срок за убийство жены, совершенное с особой жестокостью.
По информации областной прокуратуры, трагедия разыгралась утром 10 января в селе Новая Романовка. Пьяный мужчина находился в своем доме с супругой. Поскольку та купила спиртное без его ведома, у него возникли к ней «неприязненные отношения», пояснили в прокуратуре.
Мужчина облил жену автомобильным бензином и поджег – женщина сгорела заживо.
Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора Брянской области. Приговор вынесет Брянский областной суд.
Новости регионов
26 Апреля, 2017
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