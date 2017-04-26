Житель Мглинского района заживо сжег пьющую жену

Жителю Мглинского района грозит пожизненный срок за убийство жены, совершенное с особой жестокостью.

По информации областной прокуратуры, трагедия разыгралась утром 10 января в селе Новая Романовка. Пьяный мужчина находился в своем доме с супругой. Поскольку та купила спиртное без его ведома, у него возникли к ней «неприязненные отношения», пояснили в прокуратуре.

Мужчина облил жену автомобильным бензином и поджег – женщина сгорела заживо.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора Брянской области. Приговор вынесет Брянский областной суд.