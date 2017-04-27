Пропавшего в Брянске Сергея Подобедова нашли живым
40-летнего Сергея Подобедова, пропавшего в Брянске, нашли живым.
Такая информация сегодня, 27 апреля, появилась на странице поискового отряда «Лиза Алерт». Напомним, мужчина пропал 17 апреля в Володарском районе Брянска. Поиски длились полторы недели.
Подробности поисков в отряде не разглашают.
Новости регионов
27 Апреля, 2017
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