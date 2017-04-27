Пропавшего в Брянске Сергея Подобедова нашли живым

Мужчина, управлявший автомобилем Chevrolet, получил телесные повреждения, врезавшись в столб линий электропередач 26 апреля в Рославльском районе, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области.

Водитель и пассажир автомобиля «Лада Гранта» получили смертельные травмы, угодив в ДТП на улице Калинина в областном центре около пяти часов вечера 26 апреля, об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.

Полиция задержала 29-летнего молодого человека, подозреваемого в разбое и хищении сумки у местной жительницы, об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на дороге в Сафонове 26 апреля, об этом сообщил Смоленский автопортал.

Пешеход получил телесные повреждения, попав под иномарку Audi-А6 на улице Кутузова в Сафонове 26 апреля, об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Смоленской области.

Девушка 17 лет получила ожоги, пытаясь самостоятельно погасить пламя, охватившее иномарку Toyota Land Cruiser на улице Южной в Вязьме в начале первого часа ночи 27 апреля, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области.

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Подробности поисков в отряде не разглашают.

Такая информация сегодня, 27 апреля, появилась на странице поискового отряда «Лиза Алерт». Напомним, мужчина пропал 17 апреля в Володарском районе Брянска. Поиски длились полторы недели.

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