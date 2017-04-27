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Пропавшего в Брянске Сергея Подобедова нашли живым

Опубликовано Сегодня, 10:00

40-летнего Сергея Подобедова, пропавшего в Брянске, нашли живым.

Такая информация сегодня, 27 апреля, появилась на странице поискового отряда «Лиза Алерт». Напомним, мужчина пропал 17 апреля в Володарском районе Брянска. Поиски длились полторы недели.

Подробности поисков в отряде не разглашают.

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