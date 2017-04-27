В Брянске пенсионерка повредила плечо в маршрутке № 240
В Брянске 66-летняя женщина получила травму в маршрутном такси № 240.
ДТП произошло 26 апреля около 15.50 у дома № 128 по улице Красноармейской в Советском районе.
По данным городского ОГИБДД, водитель Fiat Ducato ехал от улицы Пересвета к проспекту Станке Димитрова. Пенсионерка упала в салоне.
В Бежицком травмпункте у нее диагностировали ушиб мягких тканей правого плеча.
По факту ДТП возбуждено административное расследование.
Новости регионов
27 Апреля, 2017
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