В Брянске пенсионерка повредила плечо в маршрутке № 240

В Брянске 66-летняя женщина получила травму в маршрутном такси № 240.

ДТП произошло 26 апреля около 15.50 у дома № 128 по улице Красноармейской в Советском районе.

По данным городского ОГИБДД, водитель Fiat Ducato ехал от улицы Пересвета к проспекту Станке Димитрова. Пенсионерка упала в салоне.

В Бежицком травмпункте у нее диагностировали ушиб мягких тканей правого плеча.

По факту ДТП возбуждено административное расследование.