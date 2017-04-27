В Брянске 34-летний мужчина погиб от рук пьяной гостьи
Ночью 27 апреля в квартире по улице Брянской Пролетарской Дивизии в Брянске нашли тело 34-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
На теле были множественные колото-резаные ранения. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство» По подозрению в его совершении правоохранители задержали 31-летнюю женщину.
По версии СУ СК РФ по Брянской области, женщина гостила в квартире знакомого. После распития спиртного возникла ссора – гостья набросилась на хозяина квартиры с ножом.
Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Новости регионов
27 Апреля, 2017
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