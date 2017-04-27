В Брянске 34-летний мужчина погиб от рук пьяной гостьи

Ночью 27 апреля в квартире по улице Брянской Пролетарской Дивизии в Брянске нашли тело 34-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

На теле были множественные колото-резаные ранения. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство» По подозрению в его совершении правоохранители задержали 31-летнюю женщину.

По версии СУ СК РФ по Брянской области, женщина гостила в квартире знакомого. После распития спиртного возникла ссора – гостья набросилась на хозяина квартиры с ножом.

Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.