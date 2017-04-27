В Брянске за рулем умер водитель «КамАЗа» – очевидцы
Утром 27 апреля на проспекте Станке Димитрова в Брянске водитель «КамАЗа» скончался за рулем.
Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, трагический инцидент произошел у областной больницы.
«За рулем сердце остановилось! Лично вытаскивал из машины и положил на дорогу… Хотел помочь, а было поздно», – рассказал один из свидетелей случившегося.
На проспекте Станке Димитрова образовалась большая пробка. Официальной информации пока не поступало.
Новости регионов
27 Апреля, 2017
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