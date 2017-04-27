В Брянске за рулем умер водитель «КамАЗа» – очевидцы

Утром 27 апреля на проспекте Станке Димитрова в Брянске водитель «КамАЗа» скончался за рулем.

Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, трагический инцидент произошел у областной больницы.

«За рулем сердце остановилось! Лично вытаскивал из машины и положил на дорогу… Хотел помочь, а было поздно», – рассказал один из свидетелей случившегося.

На проспекте Станке Димитрова образовалась большая пробка. Официальной информации пока не поступало.