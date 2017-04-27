На переулке Городищенском в Брянске потушили крупный пожар
Крупный пожар произошел днем 27 апреля на переулке Городищенском в Брянске.
Сообщение о пожаре на территории частного домовладения поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 13.22, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Прибыв на место вызова в 13.30, пожарные обнаружили, что по всей площади горит деревянный сарай размером 3 на 4 метра, пламя перекинулось на крышу жилого дома размером 8 на 15 метров (на фото).
На тушение пожара ушло более часа – полностью его ликвидировать удалось в 14.42. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
27 Апреля, 2017
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