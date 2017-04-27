В Брянске девушка догнала грабителя и вызвала полицию
В Брянске 21-летняя девушка смогла догнать грабителя, вырвавшего у нее сумку, после чего вызвала полицию.
Инцидент произошел утром 25 апреля на улице 2-й Разина в Володарском районе, сообщили в региональном УМВД.
Злоумышленник вырвал из рук девушки сумку, в которой находились 1,5 тысячи рублей, и попытался скрыться. Однако та не растерялась и догнала его спустя несколько минут. Девушка отобрала свою сумку и сообщила о случившемся в правоохранительные органы.
Подозреваемого – 32-летнего ранее судимого местного жителя – задержали в течение часа. До суда он будет находиться под арестом. Брянцу грозит до четырех лет заключения.
Новости регионов
27 Апреля, 2017
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