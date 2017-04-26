Белгородец стал жертвой брянского афериста при покупке машины

Брянский мошенник «развел» жителя белгородского села, решившего купить машину по дешевке.

Как сообщили в УМВД по Белгородской области, 22-летний брянец обманул 28-летнего жителя Яковлевского района Белгородской области по распространенной схеме.

На популярном интернет-сайте белгородец нашел объявление о продаже отечественного автомобиля по цене, значительно ниже рыночной.

Решив сэкономить, он поспешил связаться с владельцем авто. Продавец сначала попросил внести 2,5 тысячи рублей в качестве предоплаты, а затем потребовал полную сумму – 27 тысяч рублей, после чего перестал выходить на связь.

Белгородские полицейские установили личность афериста и во время служебной командировки задержали жителя Брянска. По данным УМВД, брянец уже вернул несостоявшемуся покупателю деньги.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Жителю Брянска грозит до пяти лет заключения.