Муж и жена погибли при ночном пожаре в Радице-Крыловке

Два человека погибли при ночном пожаре в Радице-Крыловке.

Крупный пожар в частном домовладении по улице Калинина произошел в четвертом часу ночи. Пожарные прибыли на место в 4.00, через 10 минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

К этому времени по всей площади горела крыша частного двухквартирного жилого дома, а также баня и сарай. Потушить пожар удалось в 5.23 (на фото).

Пожилая семейная пара погибла.