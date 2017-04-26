Муж и жена погибли при ночном пожаре в Радице-Крыловке
Два человека погибли при ночном пожаре в Радице-Крыловке.
Крупный пожар в частном домовладении по улице Калинина произошел в четвертом часу ночи. Пожарные прибыли на место в 4.00, через 10 минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.
К этому времени по всей площади горела крыша частного двухквартирного жилого дома, а также баня и сарай. Потушить пожар удалось в 5.23 (на фото).
Пожилая семейная пара погибла.
Новости регионов
28 Апреля, 2017
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