В Брянске ребенок, переходивший дорогу со взрослым, попал под машину
В Брянске 12-летний ребенок получил травму в результате ДТП на «зебре».
27 апреля около 17.15 у дома № 18 по улице Никитина в Володарском районе Брянска школьника сбил 67-летний водитель «Лады Гранты», сообщили в городском ОГИБДД.
Пенсионер ехал от улицы Пушкина к улице 2-й Мичурина. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении взрослого. У него диагностировали ушиб левого локтевого сустава.
По данным ГИБДД, водитель «Лады Гранты» был трезв.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
28 Апреля, 2017
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