В Брянске ребенок, переходивший дорогу со взрослым, попал под машину

В Брянске 12-летний ребенок получил травму в результате ДТП на «зебре».

27 апреля около 17.15 у дома № 18 по улице Никитина в Володарском районе Брянска школьника сбил 67-летний водитель «Лады Гранты», сообщили в городском ОГИБДД.

Пенсионер ехал от улицы Пушкина к улице 2-й Мичурина. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении взрослого. У него диагностировали ушиб левого локтевого сустава.

По данным ГИБДД, водитель «Лады Гранты» был трезв.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.