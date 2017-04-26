Пожарные потушили горящие сараи на Калинина в Брянске

Утром 28 апреля произошел пожар на улице Калинина в Советском районе Брянска.

Получив сообщение о ЧП в 10.00, пожарные прибыли на место спустя две минуты, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

Горела крыша блока сараем, пламя могло перекинуться на соседние строения. Пожарные запросили дополнительную помощь.

Пожар тушили расчеты ПСЧ-1, ПСЧ-8 в составе трех автоцистерн, служба пожаротушения и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях. Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.

В 10.23 сараи потушили. О пострадавших в МЧС не сообщают. Причина возгорания устанавливается.